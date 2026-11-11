Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της ντίσκο Boom Boom - iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom Boom, το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του.

Η Boom Boom έγραψε τη δική της ιστορία στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, με αφετηρία την παραλία της Καστέλλας.

Τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε στην Παραλιακή, στη συμβολή της Θησέως με την Ποσειδώνος.

Η ντισκοτέκ έκλεισε το 2024, όμως ο Σούλης Καραγιαννίδης αναζητούσε νέο χώρο για να την επαναλειτουργήσει.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του, ανακοινώνοντας ότι η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου (11:00) στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.