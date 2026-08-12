Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος - iefimerida.gr

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος, ένας άνθρωπος με μακρά πορεία στα ερτζιανά. Τα τελευταία χρόνια εργαζότανε στον Kiss Fm.

Την απώλειά του γνωστοποίησε σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός μέσω της επίσημης σελίδας του στο Instagram, αποχαιρετώντας έναν συνεργάτη που είχε συνδέσει την παρουσία του με τα Σαββατοκύριακα του Kiss και με την αγάπη του για τη μουσική και το ραδιόφωνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αντίο του Kiss FM

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συνεργάτη, Κώστα Σιτόπουλο, που έφυγε από τη ζωή. Για οκτώ χρόνια, ο Κώστας ήταν κομμάτι της οικογένειας του 92.9 Kiss, κρατώντας μας συντροφιά μέσα από τη συχνότητά μας τα Σαββατοκύριακα, πάντα με την αγάπη και το πάθος του για το ραδιόφωνο και τη μουσική.

Θα τον θυμόμαστε για την ευγένεια, το χαμόγελο, τον επαγγελματισμό του και όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του. Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπους. Καλό ταξίδι, Κώστα.

Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειας του Kiss».

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός πριν από τον Kiss FM είχε εργαστεί σε πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως, Μελωδία, Village FM, Easy 97.2, Galaxy 92, Jeronimo Groovy 88.9.