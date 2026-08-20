Πέθανε ο λυράρης Στάθης Παρχαρίδης σε ηλικία 59 ετών, από τις σημαντικότερες μορφές της ποντιακής μουσικής - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής και λυράρης Στάθης Παρχαρίδης σε ηλικία 59 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ροδόπης «Η Τραπεζούντα».

Μία από τις σημαντικότερες μορφές της ποντιακής μουσικής

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή Στάθη Παρχαρίδη.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συνεργάτες του. Η παρουσία και η προσφορά του στο τραγούδι θα μείνουν αξέχαστες. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό του ταξίδι και καλό Παράδεισο».

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Ποιος ήταν ο Στάθης Παρχαρίδης

Γεννημένος στις 2 Απριλίου 1967 στην Κοζάνη, ο Στάθης Παρχαρίδης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ποντιακής μουσικής και παράδοσης. Με καταγωγή από το Πρωτοχώρι και τα Αλωνάκια Κοζάνης, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ποντιακή παράδοση αποτελούσε ζωντανό βίωμα και καθημερινή πραγματικότητα, στοιχείο που επηρέασε καθοριστικά τη μετέπειτα πορεία του. Η σχέση του με την ποντιακή μουσική είχε βαθιές οικογενειακές ρίζες.

Η μουσική παράδοση ξεκινά ήδη από τον παππού του, Ευστάθιο Παρχαρίδη (Γραντζά), περνά στον πατέρα του, Αναστάσιο Παρχαρίδη, και στον αδελφό του τελευταίου, Χρήστο Παρχαρίδη (Τσαφέτα). Ο ίδιος ασχολήθηκε αρχικά με την ποντιακή λύρα ως αυτοδίδακτος. Στη συνέχεια, μαζί με τον αδελφό του Αλέξη Παρχαρίδη, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο ποντιακό παραδοσιακό τραγούδι.

Κατατασσόμενος σταδιακά στα πρώτα ονόματα της γενιάς του, εδραίωσε την παρουσία του και μέσα από την προσωπική του δισκογραφία. Η καλλιτεχνική του διαδρομή συνδέθηκε με όλα τα μεγάλα ποντιακά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, συμμετείχε σε ποντιακές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ πραγματοποίησε εμφανίσεις και στο εξωτερικό, στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία. Συμμετείχε επίσης σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, συμβάλλοντας μέσα από την παρουσία του στη διάδοση και προβολή της ποντιακής μουσικής και παράδοσης.

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Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, διετέλεσε χοροδιδάσκαλος και χοράρχης σε πολλούς συλλόγους και ομίλους της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ υπήρξε διοργανωτής και συντονιστής μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, παρέδιδε μαθήματα ποντιακής παραδοσιακής λύρας, μεταδίδοντας την εμπειρία και τις γνώσεις του στις νεότερες γενιές.

Ένας αυθεντικός εκπρόσωπος της ποντιακής μουσικής

Ο Στάθης Παρχαρίδης έφυγε από τη ζωή στις 19 Αυγούστου 2026, αφήνοντας πίσω του μια πολυετή διαδρομή αφιερωμένη στην ποντιακή μουσική και παράδοση και μια παρακαταθήκη που συνεχίζει να ζει μέσα από το έργο και τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από την πορεία του.