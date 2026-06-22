Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης -Δημιουργός του θεάτρου ΠΚ στον Νέο Κόσμο, είχε παίξει σε Άγριες Μέλισσες και Κόκκινο Ποτάμι - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδωσε με βαριά ασθένεια ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης.

Ηθοποιός διακεκριμένος στο εξωτερικό και καταπληκτικός χορογράφος, γεννημένος στο Βούπερταλ της Γερμανίας, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στο Arts Ed London Schools.

Ο Παύλος Κουρτίδης ήταν ο ιδρυτής του Θεάτρου ΠΚ (2009-2021) ενώ συμμετείχε σε πολλές τηλεοπτικές επιτυχίες, «Άγριες Μέλισσες», «Ηλέκτρα», «Κόκκινο Ποτάμι».

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«Ακαματος εργάτης του θεατρου, πολυτάλαντος»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοίνωσε τον θάνατο του ηθοποιού στο Facebook αποχαιρετώντας τον:

«Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε οτι απεχωρησε απο την ζωή μετά απο βαθειά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, εναν πολυχώρο πολιτισμου με θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις χορού που δεν ξεχνιούνται ..Ο Παύλος Κουρτιδης δεν ειναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας..Ακαματος εργάτης του θεατρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τον θαυμασα άπειρες φορές επί σκηνής κι είχαμε ταυτιστεί στις ιδέες μας. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες , την Ηλέκτρα και το Κόκκινο Ποτάμι.. Θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του.. Συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένεια του .. Παύλο Καλέ μου φίλε θα μας λείπεις…».