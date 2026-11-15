Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης, ο οποίος έγινε γνωστός από την παιδική του ηλικία μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτησή του:

«Από σήμερα ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι πια κοντά μας… Με μεγάλη θλίψη η καλή του φίλη και συνάδελφός μας Αθηνά Δόμβρου μάς ειδοποίησε ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή, ενώ βρισκόταν αρκετό καιρό στη ΜΕΘ και ξέραμε για τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ανακάλυψη του Κούνδουρου από το ’52, κόσμησε τον ελληνικό κινηματογράφο σε 25 ταινίες. Ήταν το αγόρι από τις «Μικρές Αφροδίτες'' και ''Το Ποτάμι'' του Κούνδουρου, ο μικρός από ''Της μιας δραχμής τα γιασεμιά'', ο άτακτος γιος του Κωνσταντάρα από το ''Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι''. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει το νέο λεύκωμα-ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ για το 2027, με αφιέρωμα στα παιδιά του ελληνικού κινηματογράφου και ειδική μνεία σε αυτόν, που ετοίμασε ο Μάκης Δελαπόρτας. Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που είχε αποσυρθεί από το θέατρο εδώ και χρόνια. Συλλυπητήρια στη σύζυγο και την οικογένειά του».

Ποιος ήταν ο Βαγγέλης Ιωαννίδης

Ο Βαγγέλης Ιωαννίδης υπήρξε ένα από τα γνωστότερα παιδιά-θαύματα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ξεκινώντας την καριέρα του σε ηλικία μόλις πέντε ετών. Από μικρός βρέθηκε δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ενώ μέχρι τα 15 του χρόνια είχε ήδη συμμετάσχει σε δέκα κινηματογραφικές ταινίες.

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Στη διάρκεια της καριέρας του εμφανίστηκε σε συνολικά 25 ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Αγνές ψυχές», «Της μιας δραχμής τα γιασεμιά», «Το αγρίμι» και «Μικρές Αφροδίτες» του Νίκου Κούνδουρου. Ωστόσο, ο ρόλος με τον οποίο ταυτίστηκε περισσότερο ήταν εκείνος του «Μπάμπη», του μικρότερου γιου του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην κωμωδία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι» του 1967.

Παρά την επιτυχία του σε νεαρή ηλικία, ο Ιωαννίδης απομακρύνθηκε σχετικά νωρίς από τον κινηματογράφο. Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του, προερχόταν από φτωχή οικογένεια και χρειάστηκε να εργαστεί σε διάφορες δουλειές, ακόμη και στην οικοδομή, για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.