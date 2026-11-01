Γιώργος Χατζηπαράσχος: Έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια ο θρύλος του χειροποίητου φύλλου -Τα περίφημα σιροπιαστά γλυκά του «μάγεψαν» Έλληνες και ξένους - iefimerida.gr

Το Ρέθυμνο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Χατζηπαράσχο, έναν άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της παραδοσιακής κρητικής ζαχαροπλαστικής πέρα από τα σύνορα του νησιού.

Με τον μπακλαβά και το κανταΐφι του είχε κερδίσει την αναγνώριση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, ενώ συγκαταλεγόταν στους ελάχιστους τεχνίτες της χώρας που εξακολουθούσαν να παρασκευάζουν φύλλο με τον παραδοσιακό τρόπο.

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Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κυρίας των Αγγέλων (Μικρή Παναγία), στο Ρέθυμνο.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Χατζηπαράσχος

Ο Γιώργος Χατζηπαράσχος, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την τέχνη του χειροποίητου παραδοσιακού φύλλου και τα περίφημα σιροπιαστά γλυκά του Ρεθύμνου, πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Ο δημιουργός που είχε καταφέρει να μαγέψει Έλληνες και ξένους με τον μπακλαβά και το κανταΐφι του, υπήρξε ένας από τους ελάχιστους τεχνίτες στην Ελλάδα που διατηρούσαν ζωντανή την παραδοσιακή τεχνική παραγωγής χειροποίητου φύλλου.

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Η φήμη του είχε ξεπεράσει τα σύνορα της Κρήτης, ενώ δεκάδες δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν επισκεφθεί το εργαστήριό του, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την τέχνη του και να ανακαλύψουν το μυστικό της ξεχωριστής τεχνικής του.

Από το 1958, μια οικογενειακή παράδοση που έγινε σημείο αναφοράς

Η διαδρομή του Γιώργου Χατζηπαράσχου στην παραδοσιακή ζαχαροπλαστική ξεκίνησε το 1958, όταν δημιούργησε τη δική του οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής χειροποίητου φύλλου.

Για δεκαετίες, το εργαστήριό του στην οδό Εμμανουήλ Βερνάρδου 30, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, αποτελούσε σημείο αναφοράς για ντόπιους και επισκέπτες.

Αμέτρητοι ήταν εκείνοι που περνούσαν το κατώφλι του, όχι μόνο για να δοκιμάσουν τα γλυκά του, αλλά και για να παρακολουθήσουν από κοντά την εντυπωσιακή διαδικασία παρασκευής του λεπτού χειροποίητου φύλλου, μια τέχνη που απαιτεί υπομονή, δεξιοτεχνία και πολυετή εμπειρία.

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Με τον θάνατό του, το Ρέθυμνο αποχαιρετά έναν άνθρωπο που κατάφερε να μετατρέψει μια παραδοσιακή τεχνική σε σήμα κατατεθέν της πόλης και να κάνει γνωστή την κρητική ζαχαροπλαστική πολύ πέρα από τα σύνορά της.