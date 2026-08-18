Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας -Κάλυπτε επί χρόνια το αθλητικό ρεπορτάζ - iefimerida.gr

Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας, ο οποίος κάλυπτε για χρόνια το αθλητικό ρεπορτάζ.

Ο Γιάννης Τζούστας πέθανε μετά από άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο την τελευταία 4ετία.

Εργάστηκε για χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ, σε πολλά δημοσιογραφικά μέσα, στο ραδιόφωνο και σε εφημερίδες.

Παράλληλα, είχε πολυετή και σημαντική πορεία και στον χώρο του πολιτικού ρεπορτάζ, καθώς και της αρθρογραφίας.

Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας όπου συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο «αντίο».