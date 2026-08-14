Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο Δημήτρης Βαρουτάς -Ήταν πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - iefimerida.gr

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών άφησε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Δημήτρης Βαρουτάς, ο οποίος ήταν Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος και καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από το λογαριασμό του στο Facebook ο Θανάσης Στάβερης, που είχε θητεύσει ως γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο πλευρό του εκλιπόντος.

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«Με βαθιά θλίψη έμαθα για την αιφνίδια απώλεια του Δημήτρη Βαρουτά. Με τον Δημήτρη είχαμε στενή και ουσιαστική συνεργασία κατά τη θητεία μου ως Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν.

Μοιραστήκαμε σκέψεις, προβληματισμούς και προσπάθειες για την πρόοδο των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής πολιτικής της χώρας.

Ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά επιστημονική γνώση, καθαρή σκέψη, ήθος και αίσθημα ευθύνης. Πάνω απ’ όλα, όμως, θα τον θυμάμαι για την ευγένεια, τη συνέπεια και την ανθρώπινη ποιότητά του.

Η πρόωρη απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του, στους φίλους και στους συνεργάτες του, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στον χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Δημήτρη. Θα σε θυμάμαι πάντοτε με βαθιά εκτίμηση», έγραψε στην ανάρτησή του.