Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, σε ηλικία 57 ετών - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τα καθήκοντα του δημάρχου τον Δεκέμβριο του 2020, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία, με το Δημοτικό Συμβούλιο, το προσωπικό του δήμου και φορείς του Νομού Σάμου να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 12:30, στους Φούρνους.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, αντί στεφάνων, επιθυμεί όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν οικονομικά τον Σύλλογο Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών του Νομού Σάμου «ΕυΠο».