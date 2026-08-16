Πέθανε ο αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Σωτήρης -Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Αίγιο - iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.
Σύμφωνα με το thebest, ο 71χρονος εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, στο Αίγιο.
Κάτοικοι της περιοχής ανησύχησαν επειδή είχαν να τον δουν για μία ή δύο ημέρες και ειδοποίησαν την Αστυνομία η οποία, κατά τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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