 Πέθανε ο αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Σωτήρης -Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Αίγιο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Σωτήρης -Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Αίγιο

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος
Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος
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Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.

Σύμφωνα με το thebest, ο 71χρονος εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, στο Αίγιο.

Κάτοικοι της περιοχής ανησύχησαν επειδή είχαν να τον δουν για μία ή δύο ημέρες και ειδοποίησαν την Αστυνομία η οποία, κατά τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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