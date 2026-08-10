Πέθανε ο καθηγητής Αλέξανδρος Ροδολάκης -Το συγκινητικό αντίο της συζύγου του, βουλευτού Τζίνας Οικονόμου - iefimerida.gr

Με μια οικογενειακή φωτογραφία από παλιές ευτυχισμένες στιγμές με τα παιδιά τους, η βουλευτής Ευρυτανίας της Νέας Δημοκρατίας Τζίνα Οικονόμου αποχαιρετά τον σύζυγό της, καθηγητή του ΕΚΠΑ Αλέξανδρο Ροδολάκη, που βοήθησε χιλιάδες γυναίκες ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο στη σπουδαία επαγγελματική διαδρομή του.

«Πολυαγαπημένε μας Αλέξανδρε, έδωσες μια πολύ δύσκολη μάχη ζωής και την έχασες. Για 12 μήνες πάλεψες σκληρά δίνοντας μαθήματα θάρρους, ορίων αντοχής, υπομονής και αξιοπρέπειας» έγραψε στην ανάρτησή της η Τζίνα Οικονόμου, προσθέτοντας: «Στα 40 χρόνια της κοινής μας διαδρομής δίδαξες εμένα και τα παιδιά μας πολλά, για τις αρχές και τις αξίες της ζωής, τον τρόπο άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, την ιατρική δεοντολογία και την ειλικρινή αγάπη προς τις ασθενείς σου, τις οποίες πάντοτε αντιμετώπιζες με ήθος, εντιμότητα, ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση και βαθιά γνώση. Έφυγες γρήγορα, έχοντας πολλά ακόμη να δώσεις. Αφήνεις όμως μια σπουδαία παρακαταθήκη στα παιδιά σου, στους συνεργάτες σου, στους γιατρούς και τους φοιτητές που εκπαίδευσες, στην ιατρική κοινότητα και σε όσους σε γνώρισαν. Σε αποχαιρετούμε με οδύνη, σεβασμό, ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια για όσα μοιραστήκαμε και όσα μας πρόσφερες».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αλέξανδρος Ροδολάκης με τη σύζυγό του, Τζίνα Οικονόμου, και τα παιδιά τους Γιάννη και Κέλλυ



Η ανακοίνωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοίνωση σχετικά με τη βαριά απώλεια για την επιστημονική κοινότητα εξέδωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Αλέξανδρος Ροδολάκης με τη σύζυγό του, Τζίνα Οικονόμου

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Ροδολάκη, Ομότιμο Καθηγητή Μαιευτικής‑Γυναικολογίας - Γυναικολογικής Ογκολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επί σειρά ετών Διευθυντή της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», αναφέρει το ΕΚΠΑ και προσθέτει: «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ιατρική Σχολή, η Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική και η Μαιευτική‑Γυναικολογία στην Ελλάδα χάνουν έναν δάσκαλο, έναν οραματιστή και έναν άνθρωπο που άφησε τη σφραγίδα του σε ασθενείς, μαθητές και συνεργάτες. Η μνήμη του θα μας συνοδεύει πάντα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κηδεία του διακεκριμένου επιστήμονα θα γίνει την Τρίτη στις 11.30 στο κοιμητήριο του Βύρωνα.