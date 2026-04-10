Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος - iefimerida.gr

Σε ηλικία 56 ετών πέθανε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο. Ανακοινώσεις εξέδωσαν η ΕΣΗΕΑ και ο ΠΣΑΤ.

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ξαφνική απώλεια και αποχαιρετά έναν συνάδελφο ο οποίος διέγραψε μια μακρά πορεία στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο και στο αθλητικό ρεπορτάζ.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Νίκο Παπαδάκο που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σήμερα, σε ηλικία 56 ετών.

Με πλούσια καριέρα στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, με θητεία στην τηλεόραση και στο αθλητικό ρεπορτάζ, ο Νίκος Παπαδάκος έγραψε τη δική του ιστορία στη δημοσιογραφία».



Ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος είχε τιμηθεί από τον ΠΣΑΤ

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΠΣΑΤ: «Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ ανακοινώνει την πρόωρη απώλεια του δημοσιογράφου και μέλους του, Νίκου Παπαδάκου, ο οποίος “έφυγε” σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 56 ετών, έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Ο συνάδελφος γεννήθηκε το 1970 στα Άσπρα Χώματα του Πειραιά και στη δημοσιογραφική του πορεία εργάστηκε στις εφημερίδες «Φίλαθλος», «Πρωταθλητής» και «Sportime», στα τηλεοπτικά κανάλια «Nova» και «TV Magic», ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό αρθρογραφούσε στην ιστοσελίδα «zougla.gr».

Στην πρόσφατη απονομή δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ τιμήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά», ενώ στις τελευταίες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα κοινά του Συνδέσμου.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

