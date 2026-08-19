Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ, Γιώργος Λουλουδάκης - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Λουλουδάκης, ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ, απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών.

Ο πρώην γραμματέας Οργανωτικού της παράταξης της ΝΔ, γεννήθηκε το 1955 στη Δράμα, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα.

«Ενταγμένος από το 1974 στη Νέα Δημοκρατία, ήταν ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ανήλθε όλες τις βαθμίδες της κομματικής ιεραρχίας έως και τη θέση του Γραμματέα Οργανωτικού, ενώ ήταν και στέλεχος της ΔΑΚΕ του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΝΔ.

«Ο Γιώργος Λουλουδάκης αγωνίστηκε με αφοσίωση και δυναμισμό για την ενίσχυση της κομματικής παρουσίας σε όλη τη χώρα και για την προώθηση του έργου των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

