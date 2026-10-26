Πέθανε η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα σε ηλικία 63 ετών - iefimerida.gr

Σε ηλικία 63 ετών έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα, η οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών τον έντυπο Τύπο, έχοντας συνδέσει το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής της διαδρομής με την εφημερίδα «Απογευματινή».

Την απώλειά της ανακοίνωσε με ιδιαίτερη θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους της.

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

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Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια της συναδέλφου Ευαγγελίας (Λίλιαν) Παπακώστα, η οποία πέθανε χθες, Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, σε ηλικία 63 ετών.

Η Λίλιαν Παπακώστα γεννήθηκε το 1963 στο Βόλο, ενώ, μετά τις γυμνασιακές της σπουδές φοίτησε στα ΤΕΙ της Αθήνας. Τη δημοσιογραφική της διαδρομή ξεκίνησε πολύ νωρίς, το 1982, στην εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, ενώ το 1983 πηγαίνει στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ\. Από το 1984 εργάζεται ως συντάκτης ύλης στην εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, έως και το κλείσιμό της το 2010.

Η Λίλιαν Παπακώστα υπήρξε μια συνεργάσιμη, υπεύθυνη και ευσυνείδητη συνάδελφος που δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους οικείους της και την αποχαιρετά με λύπη.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη συνάδελφο θα δοθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».