Πέθανε ο χρηματιστής Μανώλης Βάρσος -Ήταν συνιδρυτής της Merit Χρηματιστηριακής - iefimerida.gr

Έφυγε από την ζωή την Κυριακή ο χρηματιστής Μανώλης Βάρσος, ένας υπέρμαχος της λαϊκής συμμετοχής μέσω της σωστής ενημέρωσης, των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του Μανώλη Βάρσου θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στις 12:00, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Κοιμητηρίου Νέας Σμύρνης.



Ο συνιδρυτής της Merit Χρηματιστηριακής που «διάβαζε» τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ο εκλιπών υπήρξε μία δυναμική παρουσία στην ελληνική κεφαλαιαγορά, συνιδρυτής και πρόεδρος της Merit Χρηματιστηριακής ΑΧΕΠΕΥ, το 1999.

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της προσφοράς του ήταν η έρευνα και η ανάλυση εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμμετέχοντας ενεργά στην προσέλκυση σημαντικών ξένων και εγχωρίων θεσμικών χαρτοφυλακίων σε μετοχές της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, «διαβάζοντας» μέσω από τις αναλύσεις τους σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ