Περιστέρι: Συνελήφθησαν 7 ανήλικοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων -Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ όταν μετά από καταγγελία από κατοίκους στο Περιστέρι για επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων, αστυνομικοί εντόπισαν έναν σουγιά, ένα κουζινομάχαιρο και μια κροτίδα με καρφιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 20:30 το βράδυ, αστυνομικοί έσπευσαν στη συμβολή των οδών Πτολεμαΐδας και Παγασών, όπου εντόπισαν μία ομάδα 7 νεαρών στην πλατεία της περιοχής.

Επτα συλλήψεις ανηλίκων για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή ενός από τους ανηλίκους βρέθηκε μία σιδερογροθιά, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε κάτω από σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε κοντινή απόσταση, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά, μία κροτίδα με καρφιά καθώς και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής.

Οι επτά ανήλικοι συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο ανήλικοι αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 16 και 17 ετών, καθώς και πέντε Έλληνες ηλικίας 14, 15, 15, 16 και 17 ετών.