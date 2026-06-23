Μέλη συμμορίας ανηλίκων απειλούσαν παιδιά με μαχαίρια στο Περιστέρι -Βίντεο ντοκουμέντο με επίθεση σε κορίτσι - iefimerida.gr

Τον τρόμο είχαν σκορπίσει στο Περιστέρι συμμορίες ανηλίκων, καθώς δεν υπολόγιζαν τίποτα και κυκλοφορούσαν με ρόπαλα και καδρόνια στους δρόμους, απειλώντας όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, στις συμμορίες αυτές εμπλέκονταν ακόμη και 13-14 ετών παιδιά, ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και για κατοχή μαχαιριών.

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Το επεισόδιο με άλλους ανηλίκους σε πλατεία - Απειλούσαν ότι θα τους σκοτώσουν

Επιπλέον, κάτοικοι του Περιστερίου έγιναν μάρτυρες ενός επεισοδίου στην πλατεία Μακρυγιάννη, όταν ομάδα περίπου 40 ατόμων, που ήταν οπλισμένη με διάφορα αντικείμενα, επιτέθηκε σε άλλους ανήλικους.

Βάσει μαρτυριών, οι δράστες κυνηγούσαν τα θύματά τους και απειλούσαν ότι θα τα σκοτώσουν.

«Ήταν δύο ομάδες και έγινε μία σύρραξη. Ήταν από 13 (ετών) μέχρι 18-20. Κρατάγανε κάτι ρόπαλα και από ό,τι έμαθα είχαν και μαχαίρια» λέει στο Mega μάρτυρας, και προσθέτει:

«Εμφανίστηκαν από το στενό με κάτι ξύλα, κάτι τέτοια περίεργα, και άλλο ένα "κοπάδι" -να το πω έτσι-, ήταν μπόλικοι».

Βίντεο-ντοκουμέντο με μέλος συμμορίας να χτυπάει κορίτσι

Ένα άλλο περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο, όταν κορίτσι ζήτησε από τα μέλη της συμμορίας ανηλίκων να φύγουν από τη γειτονιά και ένα εξ αυτών αντέδρασε, χτυπώντας την στο πρόσωπο.

Γείτονες, μόλις άκουσαν τη φασαρία, ειδοποίησαν τις Αρχές και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο τα πρώτα περιπολικά.

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Για να μη συλληφθούν, οι δράστες χωρίστηκαν στα στενά της περιοχής και ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς.

Επτά συλλήψεις για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων

Τελικά, πέρασαν χειροπέδες σε 7 ανήλικα αγόρια, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν μαχαίρια και σιδερογροθιές.

Κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά και μία κροτίδα με καρφιά.

Και οι 7 ανήλικοι κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων.