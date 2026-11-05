Περιστέρι: Με «κοκτέιλ» τριών ουσιών προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον στρατιωτικό γιατρό -Βρέθηκαν σε τρόφιμα και νερό, «ζω από θαύμα» - iefimerida.gr

Τρεις διαφορετικές ουσίες φέρεται να χρησιμοποιούσε η πρώην σύντροφος του στρατιωτικού γιατρού, στο Περιστέρι, στην προσπάθειά της να τον δηλητηριάσει, προσθέτοντάς τες σε τρόφιμα και σε μπουκάλια νερού στο σπίτι του.

Μετά από αναμονή 25 ημερών, παραδόθηκε η επίσημη έκθεση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα δείγματα τροφίμων και νερού που είχαν συλλέξει οι Αρχές από το διαμέρισμα του 45χρονου.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα, εκτός από την ατροπίνη, εντοπίστηκαν ακόμη δύο ουσίες και συγκεκριμένα η σκοπολαμίνη και η καφεΐνη.

Η μητέρα του παιδιού του στρατιωτικού γιατρού φέρεται να επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη, ενώ τα εργαστηριακά αποτελέσματα αποκάλυψαν την παρουσία και των άλλων δύο ουσιών.

Όπως έχει γίνει γνωστό από την υπεράσπιση του 45χρονου, έχει ήδη σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία για τα προηγούμενα περιστατικά.

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Η αντίδραση της δικηγόρου του γιατρού

Η δικηγόρος του 45χρονου, Αναστασία Κερχανατζίδου, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι ο συνδυασμός των τριών ουσιών θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος.

«Είναι τρεις ουσίες. Πρόκειται για «κοκτέιλ θανάτου», αν τα κατανάλωνε ακόμα και στο 50% θα μπορούσε να ήταν θανατηφόρα. Ήταν βέβαιος για το τι του συνέβαινε πλέον, το είχε πει.

Είχε τα ίδια συμπτώματα και τις παρενέργειες μέσα στο σπίτι του. Θα ζητήσουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, έχει σχηματιστεί και δεύτερη ποινική δικογραφία για όλα τα προηγούμενα περιστατικά.

Η γυναίκα αυτή έστειλε τον εντολέα μου στην εντατική, και κατάφερε να τον στείλει 3 φορές σε ψυχιατρική κλινική. Θεωρώ υπήρχαν κι άλλες ουσίες, ψυχότροπες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν υπερθετικά σε οπιούχα. Έχω εντολή να καταθέσω μηνυτήρια αναφορά και για το παιδί, το οποίο εκτέθηκε σε ορατό κίνδυνο.

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Δεν έχει υπάρχει καμία μεταμέλεια, μόνο δικαιολιγίες. Ζητήσαμε να της απαγορευθεί η επικοινωνία γιατί προσπαθεί να χειραγωγήσει τον εντολέα μου, του στέλνει μηνύματα για μαντζούνια.

Το παιδί δε ζητάει καθόλου τη μητέρα του, κάτι δείχνει αυτό πιστεύω», ανέφερε καταληκτικά.

«Ζω στην κυριολεξία από θαύμα - 1,5 χρόνος συστηματικής δηλητηρίασης»

«Το πόρισμα ήταν αναμενόμενο για μένα. Για 1,5 χρόνο βίωνα τις συνέπειες και παρενέργειες της συστηματικής δηλητηρίασής μου, καταλήγοντας και στη ΜΕΘ. Σήμερα ζω στην κυριολεξία από θαύμα.

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Ανέμενα την πλήρη επιβεβαίωση από τα αρμόδια εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Έχοντας ξεκαθαρίσει τα πάντα, αρμόδια είναι πλέον η δικαιοσύνη για να αποδώσει στους υπαίτιους τις συνέπειες των πράξεών τους.

Μόνο μου μέλημα είναι το παιδί μου για το οποίο πρέπει να βρω τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσω τη ζωή μου, ώστε να του προσφέρω ένα πλαίσιο σταθερότητας, αγάπης και στοργής για την υγιή ψυχοσωματική του ανάπτυξη», αναφέρει ο στρατιωτικός γιατρός.