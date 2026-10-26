Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση δηλητηρίασης του στρατιωτικού από την πρώην σύζυγό του -Βλέπει «συνέργεια» από τα πεθερικά - iefimerida.gr

Αναβλήθηκε η δίκη της πολύκροτης υπόθεσης με τη φερόμενη δηλητηρίαση στρατιωτικού γιατρού από τη σύζυγό του, μητέρα του παιδιού του.

Όπως δήλωσε ο στρατιωτικός γιατρός έξω από τα δικαστήρια, «το δικαστήριο αναβλήθηκε εν αναμονή των αποτελεσμάτων. Ήταν κάτι που το περιμέναμε. Ζητήσαμε αναβάθμιση της κατηγορίας για απόπειρα δολοφονίας».

«Περιμένω να βγουν τα επίσημα αποτελέσματα», υπογράμμισε.

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Βλέπει ευθύνες και στα πεθερικά του

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός μίλησε στην εκπομπή «Σούπερ Κατερίνα», βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών και τους γονείς της πρώην συζύγου του.

Σημείωσε ότι επιθυμεί την αναβάθμιση της κατηγορίας κατά της πρώην συζύγου του, η οποία φέρεται να έριχνε επικίνδυνες ουσίες στο νερό και στο φαγητό του και πρόσθεσε ότι «υπήρχε συνέργεια από τους γονείς της. Θεωρώ ότι φέρουν την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, ευθύνη».

Κανείς δεν γνωρίζει τα κίνητρα

Κληθείς να σχολιάσει σχετικά με τα κίνητρα της πρώην συζύγου του, ο στρατιωτικός γιατρός σημείωσε ότι έχει μεν κάποιες σκέψεις αλλά «κανείς δεν τα ξέρει».

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«Αισθάνομαι συγκρατημένα αισιόδοξος, ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα», σημείωσε ο ίδιος καταληκτικά.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση όσα έχει ήδη καταγγείλει ο στρατιωτικός γιατρός, μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο χρειάστηκε να νοσηλευτεί συνολικά τέσσερις φορές. Τρεις φορές σε ψυχιατρική κλινική και μία φορά σε παθολογική, όπου είχε χρειαστεί να διασωληνωθεί.