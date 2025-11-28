 Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου -Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ένα άτομο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου -Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ένα άτομο

Ηράκλειο, Πυροσβεστικό
© ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συναγερμός σήμανε στη Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Περιστέρι, σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Οίτης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν με ασφάλεια ένα άτομο.

Σύμφωνα μ την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες συνεχίζουν μα καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται.

