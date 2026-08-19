Περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί έπεσαν χθες στη χώρα, κυρίως στα ηπειρωτικά -Δείτε τον χάρτη - iefimerida.gr

Έντονη κεραυνική δραστηριότητα καταγράφηκε χθες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κατά την διάρκεια των καταιγίδων που αναπτύχθηκαν κατά τις θερμές ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το meteo.gr, περισσότερες από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις καταγράφηκαν έως τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, ειδικά στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα.

Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager που φέρει ο μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-12, από την έναρξη του 24ώρου έως και τις 18:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν περισσότερες από 5.000 κεραυνοί, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων στην ξηρά.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.