Περισσότερες από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί τον Αύγουστο -Βαρθακογιάννης: Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν εφησυχασμό - iefimerida.gr

Έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές στη χώρα πραγματοποίησε την Πέμπτη ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η μεγάλη πυρκαγιά στην Σίβηρη Χαλκιδικής παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων της Επικράτειας, που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα η Πυροσβεστική -Πάνω από 500 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί τον Αύγουστο

Ο κ. Βαθρακογιάννης τόνισε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα, όλο το τελευταίο διάστημα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει τις 2.700 πυρκαγιές.

Έκκληση για προσοχή από όλους την Παρασκευή

Ιδιαίτερη έμφαση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, έδωσε στην Παρασκευή 14 Αυγούστου, που όπως είπε αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, λόγω των ισχυρών και κατά διαστήματα θυελλωδών ανέμων, για αυτό ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για αύριο προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4, θα αντιμετωπιστούν με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα, με τις περιοχές της Κατηγορίας 5.

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε επιφυλακή, με διασπορά δυνάμεων στις περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο, μεικτές περιπολίες και επιτήρηση με έμφορτα αεροσκάφη και drone.

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Παράλληλα απηύθυνε για ακόμη μία φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες γιατί, όπως υπογράμμισε, «οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό».

Ολόκληρη η ενημέρωση του κ. Βαθρακογιάννη για τις πυρκαγιές

«Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς συνεχίζεται ένα διάστημα με πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δυσμενείς.

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Σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, αρκετές από τις οποίες σε περιοχές που βρίσκονται σε πολύ υψηλό ή ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο αριθμός των συμβάντων που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει τις 2.700 πυρκαγιές.

Παράλληλα με την αντιμετώπιση κάθε νέου συμβάντος, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να παραμένουν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες και αντιμετωπίζοντας τυχόν αναζωπυρώσεις.

Από τις σημαντικότερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα, ήταν η πυρκαγιά στη νήσο Κάλαμο, για την οποία κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά στον Στράτο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας οριοθετήθηκε μέσα σε 40 λεπτά, ενώ υπό έλεγχο τέθηκαν άμεσα και οι πυρκαγιές στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας και στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας.

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Στην Αρχαία Ολυμπία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση αντιμετωπίστηκε άμεσα, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στη Μακύνεια Αιτωλοακαρνανίας και στο Ακόντιο Βοιωτίας.

Ιδιαίτερα άμεση ήταν και η επέμβαση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 19:00, σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πάρνηθος, πλησίον του στρατοπέδου «ΚΑΠΟΤΑ», στις Αχαρνές Αττικής, περιοχή που σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, στην Κατηγορία 5.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 25 οχήματα, καθώς και 2 ελικόπτερα. Στις 19:04, εκδόθηκε μήνυμα του 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Και αυτή η πυρκαγιά έχει κατασβεσθεί.

Το σημαντικότερο συμβάν που εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

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Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος, 57 οχήματα, και εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχείρησαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στο σημείο βρίσκεται και ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Κασσάνδρας, ενώ 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων της Επικράτειας που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και κυρίως για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα. Για την διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 3 μοτοσυκλέτες 'Αμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Με πλωτά μέσα, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, αλλά και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια, 481 άτομα σε ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα, 285 άτομα στην παραλία Σάνη και 196 άτομα στο πλοίο SPEED RUNNER JET που είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή.

Αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική είναι βελτιωμένη.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα έξι περιοχές της χώρας βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς - Κατηγορία 5: η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λέσβος, ενώ ένα πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας βρίσκεται στην Κατηγορία Κινδύνου 4, μεταξύ αυτών και η Χαλκιδική.

Και για αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις άνεμοι, διαμορφώνουν συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και κυρίως την πολύ γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

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Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για αύριο προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4, θα αντιμετωπιστούν με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα, με τις περιοχές της Κατηγορίας 5.

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, με αυξημένες περιπολίες και διασπορά δυνάμεων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων και του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, ενώ σε περιπολίες θα βρίσκονται στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, ενώ αναπτύσσονται ομάδες με drones και κινητά κέντρα drone, για τη συνεχή επιτήρηση περιοχών ακραίου και πολύ υψηλού κινδύνου.

Στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων φορέων, ώστε να υπάρχει άμεσος συντονισμός και ταχεία λήψη αποφάσεων.

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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ και οι εθελοντικές ομάδες.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα επανδρώνουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια σε 24ωρη βάση, ενώ μηχανήματα έργου βρίσκονται σε ετοιμότητα και διασπορά προκειμένου να επέμβουν άμεσα όπου απαιτηθεί.

Επισημαίνεται επίσης ότι πραγματοποιούνται αυξημένοι έλεγχοι για την εφαρμογή των απαγορεύσεων πρόσβασης και κυκλοφορίας σε δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλες ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

Απευθύνουμε για ακόμη μία φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες.

Οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

Αποφεύγουμε απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο και υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

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Σε περίπτωση που αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά, ειδοποιούμε αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης στο 112.

Και, κυρίως, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112.

Η αυριανή ημέρα απαιτεί τη μέγιστη δυνατή προσοχή από όλους. Η άμεση ενημέρωση των Αρχών, η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων μας είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.»