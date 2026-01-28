Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε χορηγήσει επένδυση 2 εκατ. ευρώ στη «Βιολάντα» πριν από την τραγωδία - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρισκόταν το επενδυτικό σχέδιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ τις ημέρες που προηγήθηκαν της πολύνεκρης τραγωδίας στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, όπου τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους μετά από ισχυρή έκρηξη και εκτεταμένη πυρκαγιά στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου, από πολύμηνη διαρροή προπανίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η βασική παραγωγική μονάδα της μπισκοτοβιομηχανίας λειτουργούσε εντός ενεργού επενδυτικού καθεστώτος, με πρόσφατη μάλιστα τροποποίηση της σχετικής απόφασης.

Απόφαση για χορήγηση επένδυσης, λίγες μέρες πριν από την τραγωδία

Στις 21 Ιανουαρίου 2026, μόλις πέντε ημέρες πριν από την τραγωδία, εκδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέα απόφαση τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Η συγκεκριμένη απόφαση διαφοροποιούσε ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης, καθώς και το χρηματοδοτικό της σχήμα, επιβεβαιώνοντας ότι το εργοστάσιο στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Καρδίτσας βρισκόταν σε φάση επέκτασης και αναπροσαρμογής μέχρι και τις τελευταίες ημέρες πριν από το δυστύχημα.

Το επενδυτικό σχέδιο αφορούσε την επέκταση της μονάδας παραγωγής βουτημάτων και κουλουριών στο ίδιο ακίνητο και για την ίδια παραγωγική δραστηριότητα, χωρίς αλλαγή χωροθέτησης.

Η αρχική υπαγωγή είχε εγκριθεί το 2020, ενώ ακολούθησαν διαδοχικές τροποποιήσεις τα έτη 2021 και 2022, οι οποίες ρύθμιζαν κυρίως διοικητικά και οικονομικά ζητήματα, διατηρώντας τον βασικό χαρακτήρα της επένδυσης.

Τον Νοέμβριο του 2025 εκδόθηκε ακόμη μία απόφαση, με την οποία παρατάθηκε κατά 24 μήνες η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, μεταθέτοντας την τελική ημερομηνία για τον Αύγουστο του 2027, χωρίς καμία αλλαγή στον προϋπολογισμό ή στο ύψος των ενισχύσεων.

Η τροποποίηση του Ιανουαρίου 2026, ωστόσο, πήγε ένα βήμα παραπέρα. Προσδιόρισε εκ νέου το συνολικό ύψος της ενισχυόμενης δαπάνης στα 1.996.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 45%, κατανεμημένο σε δύο μορφές κινήτρων. Από το ποσό αυτό, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέφθηκε για επενδυτικό κόστος 240.255 ευρώ, με ενίσχυση 108.114,75 ευρώ, ενώ η φορολογική απαλλαγή αφορούσε συμβατική επένδυση ύψους 1.755.745 ευρώ, με αντίστοιχο όφελος 790.085,25 ευρώ. Για την τροποποίηση αυτή δεν απαιτήθηκε γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπει η νομοθεσία.

Όλες οι αποφάσεις εκδόθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορούσαν επένδυση που υλοποιούνταν παράλληλα με τη συνεχιζόμενη λειτουργία του εργοστασίου.

Το διοικητικό αποτύπωμα, όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα, δείχνει ότι η μονάδα βρισκόταν σε φάση επέκτασης και οικονομικής αναδιάρθρωσης μέχρι και λίγες ημέρες πριν από το θανατηφόρο συμβάν.

Να σημειωθεί ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 προβλέπει ρητά πως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως πυρκαγιά ή φυσικές καταστροφές, είναι δυνατή η τροποποίηση των αποφάσεων υπαγωγής, με παρατάσεις προθεσμιών ή αλλαγές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, χωρίς απώλεια των ενισχύσεων.

Παράλληλα, ο νόμος ορίζει ότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον φορέα της επένδυσης, εφόσον αποδειχθεί ότι η μη τήρηση υποχρεώσεων οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας και έχει προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.