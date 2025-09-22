Η περίεργη συμπεριφορά της Διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο -Τι ερευνούν τώρα οι αρχές - iefimerida.gr

Σε κρίσιμα ερωτήματα θα επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις οι Αρχές, προκειμένου να αποκαλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση που σόκαρε, με την 62χρονη διευθύντρια σε ΚΕΠ η οποία είχε θάψει την μητέρα της σε στάβλο, δίπλα από το σπίτι που έμεναν μαζί, στο Κλειδί Βοιωτίας.

Το πρώτο βασικό ερώτημα είναι να διαπιστωθεί η ακριβής χρονολογία θανάτου της ηλικιωμένης, που σήμερα θα ήταν 93 ετών.

Κατά την διάρκεια της εκταφής από τον αυτοσχέδιο τάφο που είχε δημιουργήσει η ίδια της η κόρη, εντοπίστηκε ο σκελετός της, μαζί με κλινοσκεπάσματα. Τα οστά περισυνελέγησαν και μέσα από ειδικές εξετάσεις από τους ιατροδικαστές θα επιχειρηθεί να αποσαφηνιστούν δύο πράγματα: Πότε πέθανε αλλά και αν ο θάνατος της προήλθε από εγκληματική ενέργεια.

Μυστήριο γύρω από το θάνατο ηλικιωμένης -Τι κρύβεται πίσω από τις αντιφάσεις της κόρης της

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί χρόνο και εκεί έγκειται και η δυσκολία στην έρευνα.

Η 62χρονη φέρεται να ανέφερε ότι ο θάνατος της μητέρας της επήλθε από παθολογικά αίτια το 2023 και με την βοήθεια ενός άνδρα από την Αλβανία, με το όνομα «Γιάννης», την μετέφερε και την έθαψε στο σημείο όπου υπέδειξε η ίδια.

Τα λεγόμενα της ωστόσο προκαλούν προβληματισμό στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση και δεν πείθουν, καθώς έρχονται σε αντίθεση με μαρτυρίες τόσο συγγενών αλλά και κατοίκων του χωριού.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι αστυνομικοί είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον εγγονό της ηλικιωμένης και γιο της 62χρονης, που σπουδάζει στο νησί της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι είχε να μιλήσει με την γιαγιά του εδώ και περίπου 5 χρόνια.

Υποψιασμένοι οι κάτοικοι του χωριού -Οι Αρχές αναζητούν τον Αλβανό «Γιάννη»

Παράλληλα, κάτοικοι του χωριού υποστήριξαν ότι είχαν να την δουν από το 2021, λέγοντας πως η κόρη της δεν δεχόταν συγγενείς στο σπίτι και δεν επέτρεπε να μπει κανείς μέσα σε αυτό. Γι' αυτό τον λόγο μάλιστα είχε στον εξωτερικό περιφραγμένο χώρο και δύο μεγαλόσωμα σκυλιά. Όπως ανέφεραν, στις επίμονες ερωτήσεις τους προς την 62χρονη για το πού ήταν η μητέρα της, εκείνη έπεφτε σε αντιφάσεις. Ενδεικτικά, σε κάποιους ανέφερε, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες τους, ότι ήταν είτε σε μία θεία είτε σε άλλη θεία, οι οποίες ωστόσο είχαν πεθάνει, νομίζοντας πως οι κάτοικοι δεν το γνώριζαν.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν έπεσαν από τα σύννεφα όταν εντοπίστηκε η γυναίκα θαμμένη, καθώς στο χωριό συζητούσαν πως μπορεί να την είχε σκοτώσει ακόμα και η ίδια της η κόρη, χωρίς βέβαια να έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον Αλβανό που ανέφερε η 62χρονη ότι την βοήθησε, για τον οποίο ανέφερε επίσης ότι τον είχε προσλάβει η ίδια για κάποιες δουλειές και πλέον δεν ζει στο χωριό.

Πώς η 62χρονη επιχείρησε να ξεγελάσει την Αστυνομία -Η 85χρονη γειτόνισσα με άνοια﻿

Όσοι πάντως γνώριζαν την 62χρονη, την χαρακτηρίζουν ως μία πανέξυπνη γυναίκα με πολλές γνώσεις.

Μετά την ανώνυμη καταγγελία για την εξαφάνιση της ηλικιωμένης και πιθανή εμπλοκή της κόρης της, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι- φρούριο, να την αναζητήσουν. Αυτό φαίνεται να πανικόβαλε την 62χρονη η οποία άρχισε να ψάχνει στην γειτονιά κάποια γυναίκα μεγάλης ηλικίας έτσι ώστε να την «δανειζόταν» και να παρίστανε την μητέρα της. Η κίνηση της αυτή φαίνεται να σχεδιάστηκε καθώς στους αστυνομικούς είπε να φύγουν από το σπίτι γιατί δεν ήταν εκεί η μητέρα της και να πήγαιναν την επόμενη ημέρα.

Την… εφήμερη λύση την βρήκε στο πρόσωπο μίας 85χρονης γειτόνισσας της, με άνοια. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, προσέγγισε τον ανιψιό της 85χρονης, τον οποίο και γνώριζε καταφέρνοντας να τον πείσει να πάρει την θεία του στο σπίτι της.

Η 62χρονη φέρεται να του είπε πως είχε πάει κάποιο κλιμάκιο στο σπίτι της τα μέλη του οποίου ήθελαν να δουν την μητέρα της. Τότε του ανέφερε ότι επειδή την είχε σε ίδρυμα στην Κόρινθο, θα αποκαλυπτόταν ότι έπαιρνε το επίδομα αναπηρίας της παράνομα γιατί από την στιγμή που δεν την είχε στο σπίτι δεν το δικαιούνταν.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν ξανά στο σπίτι, βρήκαν την 85χρονη και στην ερώτηση τους για το πώς ονομάζεται εκείνη έδωσε το πραγματικό της όνομα το οποίο ήταν διαφορετικό από αυτό της πραγματικής μητέρας της 62χρονης. Τότε την φωτογράφησαν και άρχισαν να αναζητούν στο χωριό κάποιον συγγενή της, βρίσκοντας τελικά τον ανιψιό της. Ο ίδιος την αναγνώρισε στην φωτογραφία υποστηρίζοντας πως δεν είχε κάποια εμπλοκή με την υπόθεση και καταθέτοντας όσα είχαν προηγηθεί.

Σχηματίστηκε δικογραφία για την 62χρονη για 4 πλημμελήματα

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 62χρονης, είναι για 4 πλημμελήματα και συγκεκριμένα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης είναι απόρροια εγκληματικής ενέργειας, τότε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια θα αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Παράλληλα η έρευνα στρέφεται και ως προς τα ακριβή χρόνια που η 62χρονη λάμβανε παράνομα την σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της μητέρας της προκειμένου να διαπιστωθεί αν το παράνομο όφελος που αποκόμισε ξεπερνάει τις 120.000 ευρώ κάτι το οποίο επίσης αποτελεί κακούργημα.