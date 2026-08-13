Η περιέργεια έφερε... και δεύτερη καραμπόλα, δύο τροχαία σε δευτερόλεπτα στον ΒΟΑΚ - iefimerida.gr

Αναστάτωση το πρωί της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πλατανιά, όταν επτά οχήματα, έξι ΙΧ και ένα δίκυκλο, ενεπλάκησαν σε δύο διαδοχικά τροχαία ατυχήματα.

Ευτυχώς, από τα δύο περιστατικά δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο τα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές.

Σύμφωνα με το zarpanews, το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κίσσαμο, στο σημείο όπου οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας περιορίζονται σε μία, λόγω της υφιστάμενης στένωσης.

Σχεδόν την ίδια στιγμή σημειώθηκε νέο τροχαίο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ίσως και λόγω της... περιέργειας για το τροχαίο στο άλλο ρεύμα.

Τρία ακόμη ΙΧ και ένα μηχανάκι συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στην περιοχή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο περιστατικά διερευνώνται, ενώ ορισμένα από τα οχήματα που ενεπλάκησαν ήταν ενοικιαζόμενα.

Τα διαδοχικά τροχαία προκάλεσαν τεράστιο μποτιλιάρισμα στον ΒΟΑΚ, με τις ουρές των αυτοκινήτων να φτάνουν σε μεγάλη απόσταση.