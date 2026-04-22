Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα: Εκσκαφέας καταπλάκωσε το πόδι 62χρονου - iefimerida.gr

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Πέραμα, όταν ερπυστριοφόρος εκσκαφέας κύλησε προς το μέρος του 62χρονου εργάτη και του καταπλάκωσε το πόδι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υλικό που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί, στις 07:15, στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά & Αγ. Βαρβάρας στο Πέραμα, κατά την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας, ο ερπυστριοφόρος εκσκαφέας κύλησε προς το μέρος του 62χρονου με αποτέλεσμα να καταπλακώσει το δεξί του πόδι και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή και μετέφερε τον 62χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Από την Αστυνομία ενημερώθηκε το σώμα Επιθεώρησης Εργασίας,﻿ ενώ την ίδια ώρα έχει ενημερώθηκε και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, καθώς έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική εξέταση του τραυματία.

Έδωσαν κατάθεση ο εργοταξιάρχης, ο βοηθός του επιβλέποντα του έργου και ένας εργάτης

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσαν ο 44χρονος εργοταξιάρχης, ο 59χρονος βοηθός του επιβλέποντα του έργου και ένας 60χρονος εργάτης.

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά παρήγγειλε τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού για το εργατικό ατύχημα.