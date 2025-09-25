Πεντέλη: Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους και τον τραυμάτισαν στο χέρι - iefimerida.gr

Επεισόδιο με ανήλικους σημειώθηκε χθες (24/9) το μεσημέρι λίγο πριν της 14:00, στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Παναγούλη στην Πεντέλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα 4-5 ανηλίκων επιτέθηκε σε συνομήλικό τους, προκαλώντας του ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

Το ανήλικο μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μελισσίων όπου παραλήφθηκε από τον κηδεμόνα του.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.