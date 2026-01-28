 Την Πέμπτη θα επιστρέψουν αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ - iefimerida.gr
Την Πέμπτη θα επιστρέψουν αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Το σημείο της τραγωδίας
Το σημείο της τραγωδίας / Φωτογραφία lugojinfo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την Πέμπτη θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, όταν το βαν που επέβαιναν συγκρούστηκε με νταλίκα.

Ειδικότερα, η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη θα γίνει με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας. Υπενθυμίζεται ότι αεροπορικώς θα γίνει και ο επαναπατρισμός των τριών τραυματιών, με ειδικό αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας.

Ο ένας από τους τραυματίες θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη με πτήση του ΕΚΑΒ για περαιτέρω νοσηλεία.

