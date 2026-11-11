Την Πέμπτη η δεύτερη προπαρασκευαστική συνεδρίαση των πρυτάνεων - iefimerida.gr

Για αύριο, Πέμπτη, είναι προγραμματισμένη η δεύτερη Προσύνοδος των Πρυτάνεων, ενόψει της 113ης Συνόδου, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Στο επίκεντρο της πρώτης ενότητας, αναμένεται να βρεθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις, τα προβλήματα που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και τη γραφειοκρατία, καθώς και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Τα ζητήματα αυτά αφορούν μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους. Εισηγητής θα είναι ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Διά Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ, Χρήστος Καραγιάννης.

Πρόταση των πρυτάνεων

Η δεύτερη ενότητα θα αφορά στην πρόταση των πρυτάνεων για θεσμοθέτηση της Συνόδου ως συμβουλευτικού οργάνου προς το υπουργείο Παιδείας.

Εισηγητές θα είναι ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, και ο Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ