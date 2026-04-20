Πέλλα: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και μία τραυματία -Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου - iefimerida.gr

Ένας νεκρός οδηγός και μία τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Πέλλα.

Σύμφωνα με το pellanews.gr το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό που συνδέει την Πολυκάρπη με την Όρμα Αλμωπίας. Με βάση το ίδιο μέσο Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 51χρονος οδηγός.

Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Στο όχημα βρισκόταν και μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.