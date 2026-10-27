Πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη -Τι υποστηρίζει ο ίδιος - iefimerida.gr

Πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος του εν ενεργεία αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Φλωρίδη, κινείται μετά τη δημόσια τοποθέτησή του περί ύπαρξης «φλέβας διαφθοράς» στη Δικαιοσύνη αναφορικά με εκκρεμή υπόθεση την οποία χειρίστηκε μεταξύ άλλων και ο ίδιος.

Η υπόθεση διαβιβάζεται στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχ. Πικραμένο από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, λόγω του ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, που είναι ο αρμόδιος για την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά ανωτάτων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, είναι αδελφός του εισαγγελέα.

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Την πειθαρχική διαδικασία για τον εισαγγελέα Βασίλη Φλωρίδη, από τους πλέον γνωστούς εισαγγελικούς λειτουργούς, προκάλεσε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Καθημερινής με τίτλο «Φλέβα Διαφθοράς». Στο άρθρο άφηνε αιχμές για φαινόμενα διαφθοράς αναφορικά με τον χειρισμό συγκεκριμένης υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται συγγενικό πρόσωπο εν ενεργεία υπουργού. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός είχε εκφράσει την άποψη ότι υπήρξε κατασκευή στοιχείων και αστήρικτη παραπομπή συγκεκριμένων ατόμων.

Η δημόσια τοποθέτηση του εν ενεργεία εισαγγελέα προκάλεσε ομοβροντία αντιδράσεων από όλες τις δικαστικές ενώσεις.

Μετά τη διαβίβαση της υπόθεσης στον πρόεδρο του ΣτΕ, θα οριστεί αντιπρόεδρος για τη διενέργεια της πειθαρχικής έρευνας.

Τι υποστηρίζει ο ίδιος σε συνέντευξή του στα «Νέα»

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Φλωρίδης, απαντά μετά τις αναταράξεις στον χώρο της Δικαιοσύνης, έπειτα από το άρθρο του «Φλέβα Διαφθοράς», στην εφημερίδα «Καθημερινή», στο οποίο αναφέρθηκε σε δικαστική υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος, αφήνοντας αιχμές για φαινόμενα διαφθοράς σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο.

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Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η συζήτηση για τη διαφθορά δεν μπορεί να μείνει υπόγεια. Η σιωπή δεν προστατεύει το κύρος της Δικαιοσύνης, το υπονομεύει. Το δόγμα στο οποίο πιστεύω είναι: “Όπου υπάρχει κίνδυνος πολιτικής σκιάς, αποχή. Όπου υπάρχει αποδεικτική αδικία, παρέμβαση”».

Μετά τις αντιδράσεις από τις δικαστικές ενώσεις, τον νομικό κόσμο, αλλά και από την ηγεσία του Αρείου Πάγου (τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που τοποθετήθηκαν με κοινή ανακοίνωση μέσω των εκπροσώπων Τύπου), ο Βασίλης Φλωρίδης, απαντώντας στο τι τον ώθησε να γράψει όσα έγραψε, τονίζει: «Η κριτική μου υπαγορεύτηκε αποκλειστικά από το καθήκον υπεράσπισης της νομιμότητας, της ισονομίας και του Κράτους Δικαίου. Όχι φυσικά από το να πλήξω τη Δικαιοσύνη. Δεν ήθελα να στοχοποιήσω πρόσωπα, αλλά να επισημάνω τον θεσμικό κίνδυνο». Και για τον λόγο αυτόν, όπως λέει, «περιέγραψα φαινόμενο, όχι υπόθεση. Απέφυγα ονόματα και στοιχεία ταυτοποίησης, ακριβώς γιατί με ενδιέφερε αποκλειστικά ο θεσμικός διάλογος. Προσέφυγα στον δημόσιο λόγο μόνο ως θεσμική αφύπνιση. Όχι επίθεση. Επέλεξα, δηλαδή, τον δημόσιο λόγο γιατί η συζήτηση για τη διαφθορά δεν μπορεί να μείνει υπόγεια».

«Ο μετρημένος δημόσιος λόγος θωρακίζει τη Δικαιοσύνη»

«Επέλεξα τη δημοσιότητα με αυτοσυγκράτηση: χωρίς ονόματα, χωρίς δικογραφία και στοιχεία ακριβώς για να μείνει στο επίπεδο των αρχών. Το να καταγγείλεις την πρόθεση θεωρώ ότι δείχνει υπευθυνότητα. Η σιωπή δεν προστατεύει το κύρος της Δικαιοσύνης, το υπονομεύει, ενώ, αντίθετα, ο μετρημένος δημόσιος λόγος τη θωρακίζει».

Σε όσους τον κατηγορούν ότι παρενέβη σε ανοιχτή υπόθεση, υπογράμμισε: «Πιστεύω στον δημόσιο διάλογο και ιδίως διά του Τύπου. Θεωρώ ότι μια ήπια και προσεγμένη δημόσια κριτική ωφελεί την κοινωνία, δεν τη βλάπτει. Θεωρώ ιδιαίτερα ότι όταν διαπιστώνεται μακρά θεσμική αδράνεια, επιβάλλεται».

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Επιπροσθέτως, επισημαίνει ότι, κατά την κρίση του, «είναι άλλο η δημόσια κριτική και άλλο παρέμβαση». Γι' αυτό και η δημόσια κριτική του, όπως λέει, «δεν περιείχε καθόλου στοιχεία της συγκεκριμένης δικογραφίας» αναγνωρίζοντας το αυτονόητο, ακόμα και για πρωτοετή φοιτητή της Νομικής, ότι «η τελική κρίση σε όλες τις υποθέσεις ανήκει στο αρμόδιο δικαστήριο, κι αυτό δεν αλλάζει, ούτε προδικάζεται τίποτα».

«Ανέδειξα το γενικότερο θέμα προστασίας της Δικαιοσύνης»

«Η μεταγενέστερη δημόσια κριτική μου, στην ουσία μετέφερε δημόσια έναν ήδη διατυπωμένο θεσμικό προβληματισμό μου, για παρεμβάσεις στη λειτουργία της Δικαιοσύνης που έπειτα από 37 χρόνια ήταν για εμένα εμφανέστατες. Και μάλιστα τις διατύπωσα και μέσα στην ίδια την αναίρεση όπου και άφησα τεκμηριωμένα στοιχεία που τις αποδεικνύουν», σημειώνει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «μια υπόθεση που τον τάραξε, γιατί στη διαδρομή της δεν εισακούστηκαν οι εξαίρετοι», ενώ προσθέτει: «Στον δημόσιο λόγο ανέδειξα το γενικότερο ζήτημα της προστασίας της Δικαιοσύνης από παρεμβάσεις, οι οποίες οδηγούν αθώους ανθρώπους και χωρίς καθόλου στοιχεία σε δίκες».

«Υπόθεση που δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα»

Επισημαίνεται ότι η υπόθεση αφορά σε αναίρεση που άσκησε ο Βασίλης Φλωρίδης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος που αφορά στενό συγγενικό πρόσωπο υπουργού. Στο ερώτημα αν σκέφτηκε, λόγω της συγγενικής του σχέσης με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, να μην ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπενθυμίζει πως όταν κληρώθηκε από τη Βουλή στην υπόθεση του πρώην υπουργού Κώστα Καραμανλή (για την υπόθεση των Τεμπών), «αυθημερόν υπέβαλα την παραίτησή μου, λόγω της ιδιότητας του αδελφού μου. Όμως, αυτή η υπόθεση δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα. Ήταν μια κοινή υπόθεση στην οποία ένας εκ των έντεκα κατηγορουμένων ήταν συγγενικό πρόσωπο κυβερνητικού αξιωματούχου».