Πειραιάς: Υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση η 2χρονη που τη δάγκωσε σκύλος -Βελτιώθηκε η κατάστασή της - iefimerida.gr

Καλά νέα προκύπτουν για το κοριτσάκι δύο ετών στον Πειραιά, που δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, όταν το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με πολύ σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση το κοριτσάκι -Παρουσίασε ραγδαία βελτίωση και αποσωληνώθηκε

Η μικρή εισήχθη αρχικά στη Νευροχειρουργική Κλινική και αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες, καθώς τα τραύματα, ιδιαίτερα στο τριχωτό της κεφαλής και στα μάγουλα, ήταν βαθιά και εκτεταμένα.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, η κατάσταση του παιδιού κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Διασωληνώθηκε, παρουσίασε σπασμούς και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ.

Σήμερα, το κοριτσάκι παρουσίασε ραγδαία βελτίωση, αποσωληνώθηκε και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.