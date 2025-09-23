Η στιγμή που γυναίκα στον Πειραιά αρπάζει την αλυσίδα από τον λαιμό ηλικιωμένης με άνοια, αγκαλιάζοντάς την [βίντεο] - iefimerida.gr

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στον Πειραιά, με στόχο κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του εναγκαλισμού για να αφαιρούν χρυσές αλυσίδες.

Πρόκειται για μια 37χρονη και έναν 48χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν στον Κορυδαλλό, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο συνεργοί.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες είχαν εμπλακεί σε κλοπές και σε ληστεία στην Νίκαια και στον Κορυδαλλό, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και κάμερες παρακολούθησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πήγε στη μητέρα μου, έκανε ότι τη γνωρίζει και της έκλεψε τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό της»

Την επικίνδυνη δράση τους επιβεβαιώνει και η ανάρτηση γιου ενός θύματος, ο οποίος περιέγραψε πώς η μητέρα του, που πάσχει από άνοια και Αλτσχάιμερ, έπεσε θύμα της 37χρονης, η οποία την προσέγγισε προσποιούμενη γνωριμία και της άρπαξε τον σταυρό που φορούσε. «Για καλή της τύχη ο πατέρας μου έφτασε τρία λεπτά αργότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από πολίτες να ενημερώσουν αν γνωρίζουν κάτι για το όχημα των δραστών. Παράλληλα με την ανάρτηση, επισύναψε ένα βίντεο και μια φωτογραφία με το περιστατικό.

Ολόκληρη η ανάρτηση του γιου του θύματος:

«ΠΡΟΣΟΧΗ!



Η μητέρα μου είναι στην αρχή του φάσματος της άνοιας και του Αλτσχάιμερ (έχει και τα δύο) και δεν θυμάται πολύ καλά πρόσωπα. Η γύφτισσα με τον/την οδηγό - συνεργό της, περνούσε με το λευκό αυτοκίνητο μάρκας Citroen έξω από το σπίτι και όταν την είδαν να κάθεται αμέριμνη σταμάτησαν. Αυτός ή αυτή πάρκαρε το αυτοκίνητο κι έμεινε μέσα κι η άλλη κατέβηκε, πήγε στη μητέρα μου, έκανε ότι τη γνωρίζει και της έκλεψε απροκάλυπτα τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό της. Για καλή της τύχη, εμείς δεν ήμασταν εκεί κι ο πατέρας μου έφτασε 3 λεπτά μετά το περιστατικό. Πραγματικά θα ήμουν φυλακή γιατί θα την έλιωνα στην κυριολεξία!



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από λίγα λεπτά ξαναπέρασαν αλλά είδαν ότι δεν είναι μόνη της κι έφυγαν σφαίρα. Προφανώς σκέφτηκαν να μπουν και στο σπίτι. Είναι η δεύτερη φορά που αυτή η σκατόφαρα, αυτά τα παράσιτα που ζουν ανάμεσά μας, πειράζουν την οικογένειά μου. Πριν 3 χρόνια δύο γυφτάκια με μαχαίρι μέσα στο λεωφορείο έκλεψαν το κινητό του γιου μου! Τρίτη δεν θα υπάρξει. Φυσικά έχει ενημερωθεί η αστυνομία και θα γίνουν όσα προβλέπονται από τον νόμο.

Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, τους έχει ξαναδεί ή βλέπει κάπου το συγκεκριμένο άσπρο αυτοκίνητο, παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μου».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις κλοπές και ληστείες στον Πειραιά

«Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, μεσημβρινές ώρες της 18ης/9/2025 στον Κορυδαλλό, 37χρονη και 48χρονος, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμα 2 μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών και ληστείας σε βάρος ηλικιωμένων και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι από ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, η οποία χρονολογείται τουλάχιστον από τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, για την 37χρονη διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή της, για τα αδικήματα της κλοπής και της ληστείας.

Ως προς τον τρόπο δράσης, η 37χρονη, κινούμενη με υπηρεσιακό όχημα από κοινού με τον 48χρονο, εντόπιζε τα θύματά της, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα, και αφού τα προσέγγιζε, προσποιούμενη φιλικό σε αυτά πρόσωπο και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαιρούσε από την κατοχή τους χρυσές αλυσίδες λαιμού.

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση, προκειμένου να αφαιρέσει αλυσίδα από ηλικιωμένο, η 37χρονη δεν δίστασε να του ασκήσει σωματική βία.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ καθώς και κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους των οικιών, προκειμένου να ενημερώνονται οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».