Πειραιάς: Χειροπέδες σε 66χρονο που έβρισε και χτύπησε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) στον Πειραιά, δικογραφία για εξύβριση, απείθεια, απειλή και υπεξαγωγή εγγράφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί έσπευσαν σε περιοχή του Πειραιά έπειτα από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, για να ελέγξουν περιστατικό παράνομης στάθμευσης και να προχωρήσουν στη βεβαίωση της σχετικής τροχονομικής παράβασης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και ενώ αστυνομικός του περιπολικού συμπλήρωνε την κλήση, ο ιδιοκτήτης του οχήματος τον πλησίασε και επιχείρησε να εμποδίσει την ολοκλήρωσή της.

Πειραιάς: Χειροπέδες για εξύβριση και βιοπραγία

Όπως αναφέρεται, προκάλεσε φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης παράβασης, ενώ εξύβρισε και απείλησε τον αστυνομικό.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον κατηγορούμενο να προχωρά σε βιαιοπραγία σε βάρος του ένστολου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο 66χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.