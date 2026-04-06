 Πειραιάς: Χειροπέδες σε 66χρονο που έβρισε και χτύπησε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Χειροπέδες σε 66χρονο που έβρισε και χτύπησε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση

Αστυνομικό μπλόκο
Αστυνομικό μπλόκο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) στον Πειραιά, δικογραφία για εξύβριση, απείθεια, απειλή και υπεξαγωγή εγγράφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί έσπευσαν σε περιοχή του Πειραιά έπειτα από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, για να ελέγξουν περιστατικό παράνομης στάθμευσης και να προχωρήσουν στη βεβαίωση της σχετικής τροχονομικής παράβασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και ενώ αστυνομικός του περιπολικού συμπλήρωνε την κλήση, ο ιδιοκτήτης του οχήματος τον πλησίασε και επιχείρησε να εμποδίσει την ολοκλήρωσή της.

Πειραιάς: Χειροπέδες για εξύβριση και βιοπραγία

Όπως αναφέρεται, προκάλεσε φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης παράβασης, ενώ εξύβρισε και απείλησε τον αστυνομικό.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον κατηγορούμενο να προχωρά σε βιαιοπραγία σε βάρος του ένστολου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 66χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πειραιάς Σύλληψη 66χρονος αστυνομικός κλήση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

