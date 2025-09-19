Πειραιάς: Οδηγός πήρε σβάρνα παρκαρισμένα αυτοκίνητα -Δεν τραυματίστηκε κανείς - iefimerida.gr

Τροχαίο με υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματίες, σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Κάτοικοι σε γειτονιά της Πειραϊκής, επί της οδού Μάνης, άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ο οποίος προήλθε από τροχαίο.

Συγκεκριμένα, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε δύο άλλα σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο οδηγός πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα από τη σφοδρή σύγκρουση να προκαλέσει ζημιές στα δύο αυτοκίνητα, ενώ το δικό του υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές, με γερανοφόρα οχήματα να τα μεταφέρουν σε άλλον χώρο.

Από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε ευτυχώς κανείς.