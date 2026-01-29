 Πειραιάς: Φωτιά σε σουβλατζίδικο στη λεωφόρο Χατζηκυριακού - iefimerida.gr
Πειραιάς: Φωτιά σε σουβλατζίδικο στη λεωφόρο Χατζηκυριακού

Από τη φωτιά που ξέσπασε στον Πειραιά
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά στον Πειραιά / Peiraeuspress
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα εστίασης στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Piraeus Press, η φωτιά εκδηλώθηκε σε γνωστό σουβλατζίδικο στον Πειραιά.

To σουβλατζίδικο που ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται στη λεωφόρο Χατζηκυριακού

Όπως αναφέρει ο τοπικός ιστότοπος, το κατάστημα εστίασης που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται στη λεωφόρο Χατζηκυριακού.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πολύ γρήγορα έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

H Πυροσβεστική διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά.

