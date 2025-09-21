Πειραιάς: Eπιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου βρέθηκε νεκρή στην καμπίνα της - iefimerida.gr

Μία γυναίκα από τη Βρετανία εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9) νεκρή μέσα στη καμπίνα της σε κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά.

Ο θάνατος της 64χρονης διαπιστώθηκε από τον ιατρό του πλοίου.

Από τη Λιμενική Αρχή του Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.