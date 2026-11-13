Πειραιάς: Έπεσαν σοβάδες σε σχολείο εν ώρα διαλείμματος, έντονες αντιδράσεις των γονέων

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί σε δημοτικό σχολείο του Πειραιά, όταν τμήματα σοβά αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας της Α΄ Δημοτικού, στην οποία φοιτούν 23 παιδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στα Ράλλεια Σχολεία, ενώ οι μαθητές βρίσκονταν στο διάλειμμα και η αίθουσα ήταν άδεια.

Οι σοβάδες έπεσαν στο πάτωμα, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Το συμβάν προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γονείς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση του σχολικού κτιρίου.

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«Οι προειδοποιήσεις μας επιβεβαιώθηκαν»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, με ανάρτηση στο Facebook, τονίζει ότι είχαν προηγηθεί επανειλημμένες ενημερώσεις προς τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.

«Δυστυχώς οι προειδοποιήσεις μας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο επικίνδυνο τρόπο», αναφέρουν οι γονείς, κάνοντας λόγο για «δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις» σχετικά με τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις.

Όπως τονίζουν, παρά τις εκκλήσεις τους, σημειώθηκε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες εάν οι μαθητές βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στην αίθουσα.

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«Αναστολή λειτουργίας του σχολείου και τεχνικός έλεγχος»

Μετά την αποκόλληση των σοβάδων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων απευθύνθηκε στον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, ζητώντας να ανασταλεί άμεσα η λειτουργία του σχολείου μέχρι να διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι απολύτως ασφαλείς.

Ειδικότερα, ζητούν να γίνει ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος σε όλους τους χώρους από αρμόδιους μηχανικούς, να αποκατασταθούν τα προβλήματα που θα εντοπιστούν και να δοθεί επίσημη, έγγραφη βεβαίωση για την καταλληλότητα του κτιρίου.

«Δεν πρόκειται να δεχτούμε πρόχειρες παρεμβάσεις, αποσπασματικούς ελέγχους ή διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση», υπογραμμίζουν, ξεκαθαρίζοντας ότι τα παιδιά δεν πρέπει να επιστρέψουν στις αίθουσες χωρίς σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλειά τους.

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«Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, ούτε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αναμονής και καθυστερήσεων», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου.

Η ανακοίνωση:

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΟΠΟ.

Σήμερα, στο σχολείο μας, γίναμε μάρτυρες ενός εξαιρετικά σοβαρού και επικίνδυνου περιστατικού: πτώσης τμήματος της οροφής μέσα σε σχολική αίθουσα.



Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός που προέκυψε χωρίς προειδοποίηση. Αντιθέτως, είναι η δυσάρεστη κατάληξη μιας κατάστασης για την οποία είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου μας.



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Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Απευθυνόμαστε στον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης και ζητάμε άμεσα:

Την αναστολή λειτουργίας του σχολείου, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεών του. Τη διενέργεια άμεσου, ολοκληρωμένου και ουσιαστικού τεχνικού ελέγχου σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς. Την αποκατάσταση όλων των διαπιστωμένων προβλημάτων και επικινδυνοτήτων. Την επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών ότι το σχολικό κτίριο είναι απολύτως ασφαλές και κατάλληλο για τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Δεν πρόκειται να δεχτούμε πρόχειρες παρεμβάσεις, αποσπασματικούς ελέγχους ή διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση.



Η επιστροφή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν θα υπάρχουν σαφείς, τεκμηριωμένες και υπεύθυνες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.



Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, ούτε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αναμονής και καθυστερήσεων. Απαιτούμε άμεσες ενέργειες.

Απαιτούμε υπευθυνότητα. Απαιτούμε ασφαλές σχολείο. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.