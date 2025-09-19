 Πειραιάς: Εισέβαλαν σε σχολή οδηγών και επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη με σιδερένιο αντικείμενο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εισέβαλαν σε σχολή οδηγών και επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη με σιδερένιο αντικείμενο

Αντρας της ομάδας ΔΙΑΣ
Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9) στον Πειραιά, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε σχολή οδηγών και επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη γυναίκα.

Το συμβάν καταγράφηκε στις 08:50 στη συμβολή των οδών Παλαμηδίου και Λακωνίας. Οι δράστες, αφού εισήλθαν στον χώρο, προκάλεσαν σωματικές βλάβες με σιδερένιο αντικείμενο στο δεξί πόδι της 81χρονης γυναίκας -η οποία είναι συγγενής του ιδιοκτήτη- και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

