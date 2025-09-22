Πειραιάς: Εικόνες-σοκ από το αιματηρό τροχαίο -Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, στη ΜΕΘ 32χρονη συνοδηγός - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (21/9) στον Πειραιά με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 40χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό της 32χρονης συνοδηγού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β.

Πιο συγκεκριμένα ένα αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ο 40χρονος οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα να επιχειρούν προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Όπως έγινε γνωστό μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής ο 40χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ η 32χρονη συνοδηγός βρίσκεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

