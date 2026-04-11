Πειραιάς: Δύο άτομα που επέβαιναν σε πατίνι πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο - iefimerida.gr

Πειραιάς: Δύο άτομα που επέβαιναν σε πατίνι πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο

Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που βρέθηκαν στο σακίδιο του 15χρονου
Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που βρέθηκαν στο σακίδιο του 15χρονου
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ

Δύο άτομα που επέβαιναν σε πατίνι έριξαν κροτίδα σε λεωφορείο στον Πειραιά το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Το περιστατικό συνέβη στις 19:30, στην Ακτή Μιαούλη, όταν τα δύο άτομα που επέβαιναν στο πατίνι πέταξαν εν κινήσει κροτίδα σε λεωφορείο της γραμμής Πειραιάς-Κερατσίνι.

Τα άτομα διέκοψαν την πορεία τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα και το λεωφορείο σταμάτησε λίγα μέτρα πιο κάτω. Εντός του λεωφορείου επέβαιναν τρεις αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη».

Οι δύο δράστες, αφού είχαν διακόψει την πορεία τους για λίγο, συνέχισαν, τότε ένας αστυνομικός τους ακινητοποίησε ενώ κινούνταν με το πατίνι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένας από τους δύο (ηλικίας 15 ετών). Μέσα σε σακίδιο που είχε στην κατοχή του βρέθηκαν δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί καθώς και γκαζάκια με κροτίδες.

