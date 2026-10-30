Πειραιάς: Διαρρήκτης μπήκε... μπουσουλώντας σε εστιατόριο -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό διάρρηξης σημειώθηκε σε εστιατόριο στον Πειραιά, με τον δράστη να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να κινείται μπουσουλώντας στον χώρο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένας άνδρας εισέβαλε σε επιχείρηση στον Πειραιά κινούμενος στα τέσσερα, προσπαθώντας να αποφύγει τον εντοπισμό του. Η ασυνήθιστη μέθοδός του, που καταγράφηκε από κάμερα, προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δράστης, παρά την προσπάθειά του να μην γίνει αντιληπτός, κατευθύνθηκε προς τα ντουλάπια του καταστήματος και τα ερεύνησε για χρήματα ή αντικείμενα αξίας, με όλες τις κινήσεις του να καταγράφονται από το σύστημα ασφαλείας.

Η διάρρηξη αποκαλύφθηκε όταν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου εξέτασε το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και διαπίστωσε την εισβολή που είχε συμβεί μέσα στον χώρο της επιχείρησής του.

Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το βίντεο στο TikTok, ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση του άνδρα. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει οτιδήποτε από το κατάστημα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο άνδρας που εισέβαλε στην επιχείρηση εμφανίζεται να μετακινείται στα τέσσερα, ενδεχομένως σε μια προσπάθεια να αποφύγει να γίνει αντιληπτός.

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Στη συνέχεια, πλησιάζει τα ντουλάπια της επιχείρησης, τα ανοίγει και ερευνά το περιεχόμενό τους, αναζητώντας πιθανότατα χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Παρά τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο επέλεξε να κινηθεί, η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις ενέργειές του.



Ο ιδιοκτήτης δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok



Η διάρρηξη έγινε γνωστή όταν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου εξέτασε το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και διαπίστωσε τι είχε συμβεί μέσα στην επιχείρησή του.

Στη συνέχεια, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το βίντεο μέσω του TikTok, ζητώντας από τους χρήστες της πλατφόρμας να βοηθήσουν στην αναγνώριση του άνδρα που εμφανίζεται στα πλάνα.

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Μέχρι στιγμής, από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει χρήματα ή αντικείμενα από το κατάστημα.

Δείτε το βίντεο: