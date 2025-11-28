Βίντεο-σοκ: Άνδρας ακολουθεί και παρενοχλεί γυναίκα στον Πειραιά -Εξετάζεται για το εάν είναι ο «δράκος» του Αλίμου - iefimerida.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς το τελευταίο διάστημα ένας άνδρας παρενοχλεί σεξουαλικά γυναίκες στον Άλιμο και στον Πειραιά. Οι καταγγελίες πληθαίνουν και οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega ένας άνδρας έχει καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα και να επιχειρεί να της επιτεθεί. Το συμβάν έλαβε χώρα στο κέντρο του Πειραιά, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί κι άλλα παρόμοια περιστατικά.

Οι Αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν εάν είναι ο ίδιος άνδρας που τρομοκρατεί γυναίκες και στην περιοχή του Αλίμου ακολουθώντας και παρενοχλώντας τες.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν στις 6.30 το πρωί. Η γυναίκα είχε ξεκινήσει για να πάει στη δουλειά της, και ξαφνικά βρέθηκε από πίσω της ένας άγνωστος άνδρας με ένα σακίδιο στην πλάτη.

Όπως φαίνεται από το βίντεο, την ακολουθεί διακριτικά, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται να την πλησιάζει όλο και περισσότερο. Λίγα λεπτά αργότερα, στη λεωφόρο Χατζηκυριάκου, ο δράστης βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στη γυναίκα, όπως η ίδια κατήγγειλε, χωρίς εκείνη να προλάβει να αντιδράσει και να τον αποφύγει.

Η γυναίκα έβαλε τις φωνές, ζήτησε βοήθεια, και έτσι ο δράστης φοβήθηκε και τράπηκε σε φυγή. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη.