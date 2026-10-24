Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας -Αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι - iefimerida.gr

Με πιστόλι στο αριστερό του πόδι αυτοτραυματίστηκε ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοϊδονικόλας, μέσα σε ταβέρνα στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε πριν τις 03:00 τα ξημερώματα στην οδό Παλαμιδίου, όταν ο κ. Βοϊδονικόλας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο αριστερό πόδι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να πάτησε κατά λάθος την σκανδάλη από το όπλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι που κατείχε νόμιμα, μέσα σε ταβερνα στον Πειραιά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστες.