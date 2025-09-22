Πατρών-Πύργου: Συνελήφθη οδηγός που πυροβόλησε εναντίον άλλου οδηγού - iefimerida.gr

Οδηγός πυροβόλησε, επί της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου στο ύψος του Αλισσού, έναν άλλο οδηγό εκσκαφέα, χωρίς να τον τραυματίσει, προκαλώντας φθορές στο όχημά του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το pelop.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/9), όταν ο δράστης, κινούμενος σε παράλληλη κατεύθυνση με το θύμα, έβγαλε κυνηγητικό όπλο και πυροβόλησε μία φορά προς τον οδηγό του εκσκαφέα. Ευτυχώς, δεν προκλήθηκε τραυματισμός, αλλά μόνο φθορές στο όχημα.

Συνελήφθη ο δράστης των πυροβολισμών στην Πατρών-Πύργου

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.