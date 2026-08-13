Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Μίλησα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μου ζήτησε να στεφανώσω τον γιο του τον Σεπτέμβριο του 2027 - iefimerida.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.



Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας στην Ίμβρο όπου τελέστηκε το Πατριαρχικό Συλλείτουργο των Προκαθημένων, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδό του στην Ιεροσύνη, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον κ. Μητσοτάκη.



«Εχθές είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κ. πρωθυπουργό να του ευχηθώ περαστικά μετά το μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του. Εκείνος με προσεκάλεσε να ξεχωρίσω κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους για να στεφανώσω τον γιο του, τον Κωνσταντίνο. Ίσως εάν έχω υγεία», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.



Η δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου