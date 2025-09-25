Πάτρα, φωτογραφίες-ντοκουμέντο: Ο άγριος ξυλοδαρμός της 41χρονης από τον σύντροφό της -Πέθανε από τα χτυπήματα - iefimerida.gr

Σοκαριστικές φωτογραφίες έρχονται στο φως από τον άγριο ξυλοδαρμό της 41χρονης στην Πάτρα, που ο 50χρονος σύντροφός της γρονθοκόπησε και κλώτσησε μέχρι θανάτου.

Όπως φαίνεται από τα φωτογραφικά καρέ που παρουσίασε το «Live News», ο 50χρονος χτύπησε στο κεφάλι την 41χρονη και έπειτα την κλώτσησε στη μέση, ενώ λίγο αργότερα την έπιασε από τα μαλλιά και στάθηκε από πάνω της, ενώ εκείνη βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος, ανήμπορη να αντιδράσει.

Ο άγριος ξυλοδαρμός της 41χρονης σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 50χρονος δεν αποδέχτηκε πως χτύπησε τη 41χρονη, ισχυριζόμενος πως «δεν είχα πρόθεση να της κάνω κακό. Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να τη βρω χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα συμβεί όλο αυτό. Δεν τη χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά, δεν το αποδέχομαι αυτό, μονάχα την έσπρωξα κι έπεσε κάτω».

Τον Νοέμβριο 2024, η 41χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο του ΚΑΤ όπου νοσηλευόταν για μέρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που είχε υποστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα λίγες ώρες πριν από τον τραυματισμό της είχε μαζέψει τα πράγματά της και είχε φύγει από το σπίτι που συγκατοικούσαν με τον σύντροφό της. Ο ιδιοκτήτης τούς είχε ζητήσει να αποχωρήσουν μετά τα βίαια επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού που είχε διαπιστώσει.

Το πρώην ζευγάρι είχε δώσει ραντεβού στο ξενοδοχείο, ωστόσο η παραμονή τους εκεί ήταν ολιγόλεπτη.

Ο δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών, ναρκωτικών και απάτης.



Το δικαστήριο

Εν όψει του δικαστηρίου, που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγες ημέρες [στις 10/10/25], η αδελφή της ζητά δικαιοσύνη.

«Ο πόνος μας είναι μεγάλος, αλλά η πίστη μας παραμένει δυνατή. Θέλουμε το αυτονόητο, να δικαιωθεί η μνήμη της Γαρυφαλλιάς και να σταλεί το μήνυμα πως καμία ζωή δεν πρέπει να χάνεται άδικα. Περιμένουμε με αγωνία τη στιγμή που η Δικαιοσύνη θα μιλήσει» λέει η αδελφή της άτυχης γυναίκας.