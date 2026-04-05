Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο μετά από παραβίαση STOP - Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε σε τζιπ - iefimerida.gr

Στιγμές τρόμου έζησε τετραμελής οικογένεια στην Πάτρα, όταν το όχημά τους ανετράπη έπειτα από σφοδρο τροχαίο στο κέντρο της πόλης.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00 της Κυριακής 5/4, όταν οδηγός ενός μπλε Skoda φέρεται να παραβίασε σήμα STOP, συγκρούοντας με δύναμη με τζιπ στο οποίο επέβαινε οικογένεια με δύο μικρά κορίτσια.

Από τη σύγκρουση, το τετρακίνητο όχημα εκτινάχθηκε, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ανετράπη.

Πάτρα: Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής

Και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας εγκλωβίστηκαν στο όχημα, όμως απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Για προληπτικούς λόγους, η μητέρα και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το flamis.gr.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.