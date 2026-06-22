 Πάτρα: Χτύπησε με το ΙΧ του ανήλικο που οδηγούσε πατίνι και εξαφανίστηκε - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χτύπησε με το ΙΧ του ανήλικο που οδηγούσε πατίνι και εξαφανίστηκε

Ηλεκτρικό πατίνι
Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν 16χρονο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα.

Tο περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Ιουστίνου και Βυζαντίου, στην περιοχή της Τέρψης, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να προσφέρει βοήθεια ή να ενημερώσει τις αρχές.

Ωστόσο, ύστερα από έρευνες της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Ο 16χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

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