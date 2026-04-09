Απίστευτο: Οι δαγκωματιές στο 10 μηνών κοριτσάκι στην Πάτρα δεν ήταν από ζώα, αλλά από τον σύντροφο της μάνας -Προφυλακιστέοι και οι δύο - iefimerida.gr

Καταπέλτης ήταν η ιατροδικαστική έκθεση για το 10 μηνών κοριτσάκι που είχε μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα με εγκαύματα, κατάγματα αλλά και δαγκωματιές.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή αυτές οι δαγκωματιές δεν ήταν από κάποιο ζώο, αλλά από άνθρωπο, τις οποίες υπέστη τον τελευταίο μήνα.

Οι αστυνομικοί μόλις ενημερώθηκαν για τα νέα αυτά δεδομένα, ενημέρωσαν τις δικαστικές αρχές.

Πάτρα: Ομολόγησε ο σύντροφος της μητέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφος της μητέρας ομολόγησε ότι ο ίδιος δάγκωνε το μωράκι όταν νευρίαζε και έπινε.

Σε βάρος της μητέρας αλλά και του συντρόφου της εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, συνελήφθησαν και κρίθηκαν και οι δύο προσωρινά κρατούμενοι, μετά την απολογία τους σήμερα το πρωί.